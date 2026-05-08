تصعيد دمـ.وي في جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية توقع 12 شهيدا

تشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا واسعا، حيث أسفرت غارات إسرائيلية، عن اسشهاد 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلان ومسعف، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة في بيانات متفرقة بسقوط خمسة قتلى في بلدة حبوش بمنطقة النبطية، وثلاثة آخرين بينهم طفل في بلدة الدوير، إضافة إلى ثلاثة قتلى بينهم طفلة في بلدة حاروف.

كما أشارت إلى أن غارة على بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون استهدفت بشكل مباشر فريقا إسعافيا، ما أدى إلى مقتل مسعف تابع للهيئة الصحية المرتبطة بحزب الله، وإصابة مسعف آخر.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بوقوع ضربات إسرائيلية على عدد من البلدات والقرى في الجنوب، بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لثلاث قرى شمال نهر الليطاني.

وذكرت تقارير ميدانية أن غارات إضافية استهدفت بلدتي المنصوري والخيام، إلى جانب مناطق نهر حومين وسجد، فيما تعرضت عشرات البلدات الجنوبية لسلسلة من الضربات خلال اليوم نفسه.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذائف وصواريخ من جانب حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوتر العسكري على جانبي الحدود.