بعد غياب.. محمد كيلاني يعود بأغنية يفك النحس

يستعد الفنان محمد كيلاني للعودة إلى الساحة الغنائية مجددًا بعد فترة من الابتعاد، وذلك من خلال أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يفك النحس»، والمقرر طرحها رسميًا يوم الاثنين المقبل عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية وموقع يوتيوب.

وشوّق كيلاني جمهوره للأغنية بطريقة مختلفة، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن الذين ظهروا وهم يرددون عبارات مرتبطة باسم الأغنية، أبرزها: «يا رب فك النحس» و«ده إيه النحس ده»، في إطار حملة دعائية غير مباشرة للعمل الجديد.

وشارك في الفيديو عدد من الفنانين، من بينهم ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، فتحي عبد الوهاب، ريم مصطفى، إيمان العاصي، دنيا سامي، ومحمد عبد الرحمن «توتا»، إلى جانب مجموعة أخرى من النجوم الذين حرصوا على دعم كيلاني والترويج للأغنية قبل طرحها.

وتأتي أغنية «يفك النحس» كخطوة جديدة لمحمد كيلاني للعودة بقوة إلى جمهوره، خاصة بعد انشغاله خلال الفترة الماضية بالأعمال الدرامية والتمثيلية، حيث كان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل «سينجل ماذر فاذر»، الذي قدم تجربة درامية اجتماعية بطابع لايت كوميدي، وناقش العلاقات الإنسانية وقصص الحب بشكل مختلف يعكس تفاصيل ومواقف يمر بها الكثيرون في الواقع.

وشارك في بطولة مسلسل «سينجل ماذر فاذر» نخبة من الفنانين، أبرزهم ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، هنادي مهنا، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، وأحمد رضوان، وحقق العمل تفاعلًا ملحوظًا وقت عرضه بفضل أجوائه الخفيفة والكوميدية.