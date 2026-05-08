خافيير بارديم: "فلسطين حرة" قد تكلفني أدوارا في هوليوود

واصل النجم الإسباني خافيير بارديم؛ إثارة الجدل في الأوساط السينمائية العالمية بعد تصريحاته الأخيرة الداعمة لفلسطين، والتي جاءت في حوار مطوّل مع مجلة "فاريتي" قبيل مشاركته المرتقبة في الدورة الجديدة من مهرجان كان السينمائي.
وأكد بارديم، الحائز على جائزة الأوسكار - خلال الحوار - أنه لا يخشى خسارة بعض الفرص المهنية بسبب مواقفه السياسية، مشيرًا إلى أنه تلقى بالفعل رسائل غير مباشرة تفيد بخسارته مشاريع وعقود دعائية نتيجة دعمه العلني لفلسطين وانتقاده للحرب في غزة.
وقال إن بعض الأشخاص أخبروه بأن شركات واستوديوهات تراجعت عن التعاون معه، لكنه أضاف أن ذلك لا يشكل أزمة بالنسبة له، موضحًا أنه يعيش في إسبانيا ولا يعتمد فقط على هوليوود في مسيرته الفنية.
وكان بارديم قد أثار تفاعلًا واسعًا خلال حفل جوائز الأوسكار عندما قال على المسرح: " لا للحرب.. وفلسطين حرة "، وهي العبارة التي قوبلت بتصفيق كبير داخل القاعة، رغم الجدل الذي صاحبها لاحقًا في وسائل الإعلام الأمريكية، كما ظهر مرتديًا شارة تحمل عبارة "لا للحرب "، إلى جانب رمز "حنظلة" المرتبط بالقضية الفلسطينية.
وفي الحوار نفسه، شدد بارديم على أنه يدين أيضًا هجمات السابع من أكتوبر، معتبرًا أنها "جريمة مروعة"، لكنه أكد في الوقت نفسه رفضه لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، معتبرًا أن من حقه استخدام شهرته للتعبير عن مواقفه الإنسانية والسياسية.
وتزامنت هذه التصريحات مع استعداد بارديم لعرض فيلمه الجديد The Beloved للمخرج Rodrigo Sorogoyen ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان، إلى جانب تحضيره لفيلم Bunker الذي يجمعه مجددًا بزوجته النجمةبينلوبي كروز. كما تحدث بارديم خلال المقابلة عن علاقته بزوجته، مؤكدًا أنه ما زال يشعر بالدهشة كلما شاهد صورها على أغلفة المجلات، واصفًا إياها بأنها "إنسانة جميلة وخالية من الشر".