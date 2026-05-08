قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

بدأت علاقة أحمد سعد بـ علياء بسيوني بعيدًا عن الأضواء نسبيًا، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن ارتباطهما في أغسطس عام 2021، عندما أعلن أحمد سعد زواجه رسميًا من علياء بسيوني، في حفل بسيط حضره عدد من الأصدقاء والمقربين.



وكان أحمد سعد قد مر بعدة تجارب زواج قبل ارتباطه بعلياء بسيوني، إلا أنه أكد مرارًا أن علاقته بها منحته حالة من الاستقرار النفسي والعائلي.



وأكد أحمد سعد أن زوجته كانت داعمًا أساسيًا له على المستوى النفسي والمهني، وأنها ساعدته في تنظيم حياته بشكل كبير، خاصة مع انشغاله بالحفلات والأعمال الفنية.



كما وصفها في تصريحات إعلامية بأنها: “من أعظم القوى في حياته”، وأشار إلى أنها ساهمت في التغيير الإيجابي الذي حدث له خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، وأنجب منها عليا ومريم.



في أغسطس 2023 فاجأت علياء بسيوني الجمهور بإعلان انفصالها عن أحمد سعد، وظهر الثنائي بعدها سويًا في أكثر من مناسبة، وتحدث أحمد سعد عن رغبته في تصحيح الأخطاء السابقة والحفاظ على أسرته.



الخلافات وصلت بينهما خلال الفترة الماضية إلى الذروة، حتى كتب في بيان رسمي:

"نظرًا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام القادمة."



ويستعد أحمد سعد للتواجد في أضخم جولة غنائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو القادم ضمن جولات كأس العالم لكرة القدم حيث يقدم مجموعة من أضخم الحفلات لنجم عربي بأمريكا.