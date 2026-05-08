دار الإفتاء: يجوز ارتداء ملابس الإحرام في المدينة المنورة دون عقد النية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توجه الحاج إلى المدينة المنورة أولًا فلا يحرِم، ولا يلبس ملابس الإحرام، بل يبقَى بملابسه العادية إلى أن يتم زيارة سيدنا رسول الله وتنتهي إقامته بالمدينة، وعندما يتوجَّه منها إلى مكة فعليه أن يحرِم من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن بـ "آبار علي" أو من ميقات بلده المحدد له.

وأضافت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، أنه يجوز شرعًا أن يغتسل المُحرِم ويلبس ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، على أن يؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات المكانيَّ، فيفعل ذلك هناك عملًا بالسنة النبوية.

لبس الجوارب أثناء الإحرام

وقالت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها عن سؤال: هل يجوز للحاج لبس الجوارب أو الملابس المفصلة؟ إنه لا يجوز للحاج شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة -كالجلباب مثلًا-.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: وإن اضطر لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

استعمال الدبوس المشبك والمكبس

وأكدت دار الإفتاء أن المُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وُجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.

وأوضحت انه مِن المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.