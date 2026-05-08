قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على دجلة بثلاثية.. نادي مسار بطلا لـ كأس مصر للكرة النسائية
الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية.. هل يعود ابن النادي؟
تقلبات جوية.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟
التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري
قصة الطواف حول الكعبة.. اعرف الحكمة منه وأنواعه خلال فريضة الحج
مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة
تشكيل الهلال أمام الخلود في كأس خادم الحرمين
اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني
تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات
بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
حلو بشكل مش طبيعي.. محمد سامي يشيد بـ ممشى أهل مصر
الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تقدمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني؛ لما قامت به من تحرك سريع وحاسم في التعامل مع الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب أفعال خادشة للحياء العام أمام سور كلية البنات بمصر الجديدة.

وأكدت الجامعة، أنه فور رصد الشكوى المتداولة من بعض الطالبات على منصات التواصل الاجتماعي؛ تم التواصل بشكل مباشر وفوري مع الدكتورة عميدة كلية البنات، التي بادرت على الفور بإبلاغ الجهات المختصة والأجهزة المعنية؛ ليتم التعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية والسرعة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الأول خلال وقت قياسي، وضبط المتهم الآخر بعده أيضا؛ في نموذج يعكس كفاءة مؤسسات الدولة ويؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية المجتمع وصون أمنه القيمي والأخلاقي.

واقعة الفعل الخادش أمام سور كلية البنات

وشددت جامعة عين شمس، على أن حماية أبنائها وبناتها والحفاظ على القيم المجتمعية والآداب العامة؛ تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وأكدت أنها تقف بكل حسم في مواجهة أي سلوكيات أو ممارسات من شأنها المساس بحرمة المؤسسات التعليمية، أو التأثير على أمن وسلامة منتسبيها، أو تشويه منظومة القيم داخل المجتمع المصري.

كما أكدت الجامعة، أن مؤسسات التعليم ليست فقط منارات للعلم والمعرفة؛ بل هي أيضًا حاضنة للقيم والوعي والانضباط المجتمعي، وأنها ستظل داعمة لكل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع والحفاظ على استقراره الأخلاقي والسلوكي، بالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية.

وثمنت جامعة عين شمس، حالة الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال بين إدارة الجامعة والأجهزة الأمنية؛ بما يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على التعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس المجتمع أو تهدد أمنه القيمي.

جامعة عين شمس وزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني كلية البنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

ترشيحاتنا

ملابس الإحرام

هل يجوز استخدام المشبك والدبوس في ملابس الإحرام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء

هل تأثم من طردت قطتها بعد إفسادها المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب

المسجد النبوي

دار الإفتاء: يجوز ارتداء ملابس الإحرام في المدينة المنورة دون عقد النية

بالصور

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد