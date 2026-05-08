الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات

تقدمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني؛ لما قامت به من تحرك سريع وحاسم في التعامل مع الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب أفعال خادشة للحياء العام أمام سور كلية البنات بمصر الجديدة.

وأكدت الجامعة، أنه فور رصد الشكوى المتداولة من بعض الطالبات على منصات التواصل الاجتماعي؛ تم التواصل بشكل مباشر وفوري مع الدكتورة عميدة كلية البنات، التي بادرت على الفور بإبلاغ الجهات المختصة والأجهزة المعنية؛ ليتم التعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية والسرعة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الأول خلال وقت قياسي، وضبط المتهم الآخر بعده أيضا؛ في نموذج يعكس كفاءة مؤسسات الدولة ويؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية المجتمع وصون أمنه القيمي والأخلاقي.

واقعة الفعل الخادش أمام سور كلية البنات

وشددت جامعة عين شمس، على أن حماية أبنائها وبناتها والحفاظ على القيم المجتمعية والآداب العامة؛ تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وأكدت أنها تقف بكل حسم في مواجهة أي سلوكيات أو ممارسات من شأنها المساس بحرمة المؤسسات التعليمية، أو التأثير على أمن وسلامة منتسبيها، أو تشويه منظومة القيم داخل المجتمع المصري.

كما أكدت الجامعة، أن مؤسسات التعليم ليست فقط منارات للعلم والمعرفة؛ بل هي أيضًا حاضنة للقيم والوعي والانضباط المجتمعي، وأنها ستظل داعمة لكل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المجتمع والحفاظ على استقراره الأخلاقي والسلوكي، بالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية.

وثمنت جامعة عين شمس، حالة الاستجابة السريعة والتنسيق الفعال بين إدارة الجامعة والأجهزة الأمنية؛ بما يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على التعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس المجتمع أو تهدد أمنه القيمي.