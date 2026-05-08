انفعلت على الهواء وسؤال محرج يشعل الأجواء.. مذيعة قناة النهار وعمرو رمزي في مواجهة غير متوقعة بسبب أسئلة الحب والزواج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد البدوي

شهدت إحدى حلقات البرامج الحوارية على قناة النهار، حالة من الجدل على الهواء؛ بعدما تسببت أسئلة شخصية وُجّهت للفنان عمرو رمزي في أجواء من التوتر والمفاجآت داخل الاستوديو، ما جعل الحلقة تتحول إلى حديث متداول بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

عدد مرات وقوعه في الحب

بدأت الواقعة؛ عندما سألت المذيعة، الفنان عمرو رمزي، عن عدد مرات وقوعه في الحب، ليرد قائلاً: إنه أحب مرة واحدة فقط، مضيفًا: “مرة واحدة وخلاص”، في إشارة إلى تمسكه بتجربة عاطفية وحيدة في حياته.

وعندما واصلت المذيعة أسئلتها بسؤاله عمّا إذا كان قد أحب فنانة من الوسط الفني؛ أجاب رمزي: إنه أحب الفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكدًا أنها ما زالت حاضرة في وجدانه وذاكرته الفنية والإنسانية.

وأثار هذا الرد تفاعلًا داخل الاستوديو، حيث علّقت المذيعة: “عُمْر ما حد عذبني في حلقة أدَّك”، في إشارة إلى كثافة الإجابات غير المتوقعة خلال الحوار.
 

إحصائية تتعلق بالطلاق

وفي سياق آخر من الحلقة، أشار الفنان عمرو رمزي إلى إحصائية تتعلق بالطلاق في مصر، موضحًا أن عام 2019 شهد نحو 2 مليون حالة طلاق على مستوى الجمهورية، وهو ما أثار نقاشًا حول العلاقات الأسرية وتغيرات المجتمع.

واختتمت المذيعة الحلقة بتعليق طريف، قائلة: “عاوزين نشغله مكاني في البرنامج.. معنديش مشكلة، فين الماتيريال اللي هاخده منه”، في إشارة إلى سرعة بديهة ضيفها، وكثافة إجاباته التي صنعت حالة من الجدل والترفيه في آن واحد.

