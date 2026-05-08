بالوردي على طريقة سندريلا.. روبي تتألق وتشعل حفل الربيع| بالصور

أحيت النجمة روبي حفل الربيع السنوي وسط حضور جماهيري ضخم من الأعضاء وأسرهم امتلأت به ساحات النادي قبل ساعات من انطلاق الحفل.

خطفت روبي الأنظار منذ لحظة ظهورها على المسرح، حيث تألقت بفستان وردي منفوش على غرار إطلالة السندريلا سعاد حسني وصعدت على خشبة المسرح وسط تصفيق وهتافات الآلاف.

وقدمت روبي على مدار قرابة الساعتين مزيجاً من أغانيها التي شكلت محطات في مشوارها الفني حيث عادت بالجمهور إلى بداياتها مع "ليه بيداري كده" و"انت عارف ليه"و"كل ما أقوله آه"، ثم أشعلت المسرح بأحدث أغانيها "حتة تانية" و"نمت ننة" و"لازقة خفاش" و"3 ساعات متواصلة" التي حولت الحفل إلى كرنفال من الرقص والغناء الجماعي.

وحرصت روبي على توجيه الشكر للقائمين على الحفل، وقالت للجمهور: "النهاردة الدنيا ربيع فعلاً بيكم شكراً .. أنتم السبب في الليلة الحلوة دي".