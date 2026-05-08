رئيس اللجنة المنظمة يودع العالم برسالة مؤثرة: مونديال الإسماعيلية أثبت عظمة التنظيم المصري

أسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب والناشئين، التي استضافتها مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢ إلى ٩ مايو الجاري، وسط إشادة واسعة من الوفود المشاركة بالتنظيم المصري المميز وحفاوة الاستقبال التي عكست صورة مشرفة لقدرات مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من ٥٤ دولة، فيما نجحت مدينة الإسماعيلية في خطف أنظار ضيوف مصر بسحرها وجمالها طوال أيام المونديال، الذي خرج بصورة عالمية مبهرة سواء على مستوى المنافسات أو التنظيم أو الأجواء المصاحبة للحدث.

وجاء حفل الختام أنيقًا ومميزًا امتدادًا لحفل الافتتاح الذي حظي بإشادات كبيرة، حيث حرص رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذ محمد عبد المقصود على توجيه كلمة مؤثرة لتوديع الوفود المشاركة وأبطال العالم وكبار مسؤولي اللعبة، وفي مقدمتهم محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ومحمد يوسف المانع نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وخالد مهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، ومنار الدين الشيلي الأمين العام.

ووجه محمد عبد المقصود الشكر لقيادات الدولة المصرية على الدعم الكبير الذي حظيت به البطولة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة تعاون الجميع والعمل الجماعي من كافة اللجان المنظمة والمتطوعين وكل عناصر منظومة البطولة.

كما خص بالشكر الاتحاد المصري لرفع الأثقال وأبطال المنتخب الوطني الذين قدموا مستويات مميزة ونجحوا في تشريف الرياضة المصرية، بعدما حصد منتخبنا الوطني ٩ ميداليات عالمية ثمينة بواقع ٤ ميداليات ذهبية و٥ برونزيات، في إنجاز يعكس تطور اللعبة واستمرار ظهور جيل واعد قادر على المنافسة العالمية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة استمرار العمل بقوة خلال المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على النجاحات التنظيمية والرياضية التي تحققت، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بقيادة محمد حسن جلود، ومحمد يوسف المانع، وخالد مهلهل، منذ بداية الاستعدادات للبطولة وحتى حفل الختام ، والذي منح تنظيم البطولة لمصر بعد غياب ٤٤ عاما .

واختتمت البطولة وسط حالة من الرضا والإشادة الدولية بالتنظيم المصري، ليؤكد مونديال الإسماعيلية قدرة مصر الدائمة على تنظيم أكبر البطولات العالمية بصورة احترافية تليق باسمها ومكانتها الرياضية الكبيرة.