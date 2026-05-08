بهاء سلطان يشعل حفل الربيع بحضور جماهيري ضخم.. صور

أحيا الميجا ستار بهاء سلطان حفل الربيع بحضور جماهيري ضخم .



استطاع بهاء سلطان طوال الحفل ان يحول ساحات النادي إلى مسرح من البهجة والسلطنة مع أغاني "أنا مصمم" ، "يا ترى" ،"الواد قلبه بيوجعه"،"كان زمان"، "3 دقايق" .. وغيرها ممن رددها معه الجمهور.

كما قدم سلطان عدد من أغانيه تلبية لرغبات الجمهور منها "دلوقتي عجبناكو" و"سماح" و"العمر كله" و"دادينا" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة التى امتدت لقرابة الساعتين .



وحرص بهاء سلطان على توجيه تحية خاصة للجمهور و التنظيم علي حسن الاستقبال، وقال للجمهور: "فرحان إني مع أهلي وناسي