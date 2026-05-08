القبض على شخص أشعل النار قرب ماسورة غاز و3 حاويات قمامة بإمبابة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شخص يُشتبه في معاناته من اضطرابات نفسية، بعد اتهامه بإضرام النار بجوار إحدى مواسير الغاز الطبيعي، وإشعال 3 حاويات قمامة بالطريق العام بدائرة قسم إمبابة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتمكن الأهالي من ضبط شخص أشعل النيران في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بإشراف قيادات مباحث الجيزة إلى محل الواقعة لفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم، ويبلغ من العمر نحو 50 عامًا، كان في حالة غير طبيعية، ويردد كلمات غير مفهومة، قبل أن يقدم على إشعال النيران في 3 حاويات قمامة، بالإضافة إلى منطقة مجاورة لإحدى مواسير الغاز الطبيعي بالشارع، ما كاد يتسبب في كارثة لولا سرعة التدخل.

ونجح الأهالي في إخماد النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، كما تمكنوا من التحفظ على المتهم حتى وصول قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وبيان الحالة النفسية للمتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.