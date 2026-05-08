قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوروسيا دورتموند يفوز على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني
طلاب الصحافة التليفزيونية يطلقون أول بودكاست بجامعة بني سويف الأهلية
رغم وفاة والده.. محمد شحاتة يشارك في مران الزمالك بناء على طلبه
الجلد بـ300 دولار .. مفاجأة صادمة وراء نحر الحمير في مصر
سمير فرج يكشف سيناريو قرار منع إيران من غلق مضيق هرمز
الداخلية تضبط سائق تاكسي رفض توصيل مدرس وهدده بالأذى
الهلال يتوج بكأس ملك السعودية بالفوز على الخلود 2-1
لم يتغير منذ أمس.. الجنيه الذهب يستقر عند 56.12 ألف جنيه في الصاغة| تفاصيل
أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان
تحب دا يحصل في عزاء أمك .. عمرو أديب يوجه رسالة صادمة لهؤلاء في جنازة هاني شاكر
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة العربية وقدرتنا على مواجهة التحديات
مفاجأة في التشخيص النهائي لـ إصابة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الآثار يبحث مع رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر فرص الاستثمار

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءً مع Mafredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، وذلك على هامش استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، والتي تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وعلى متن رحلة بحرية بقناة السويس.

فرص استثمار الواعدة

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار الواعدة الموجودة في مصر، لا سيما في قطاع السياحة وخاصة في ضوء ما تتمتع به من مقومات متنوعة وبنية تحتية متطورة تُسهم في دعم نمو القطاع وزيادة قدرته التنافسية.

كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون في مجال الاستثمار في بناء السفن السياحية داخل مصر، بما يُدعم تطوير منتج السياحة النيلية، خاصة بين مدينتي الأقصر وأسوان، بما يُسهم في الارتقاء بتجربة السائح وتعظيم الاستفادة من هذا النمط السياحي الفريد والذي يتميز به المقصد المصري.

ومن جانبه، أكد الوزير على حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات مع كبرى الكيانات الدولية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة.

فيما أعرب Mafredi Lefebvre عن تقديره لما تشهده مصر من تطور ملحوظ في البنية السياحية، واهتمامها بدعم الاستثمارات النوعية في القطاع.
 

وزير السياحة والآثار المجلس العالمي للسياحة والسفر مصر السياحة سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

هانتا

بيان عاجل من وزارة الصحة بخصوص فيروس هانتا

منحة التموين

حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

أسعار الذهب

1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من اللقاء

مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

إعلامي: في الأغلب خوان بيزيرا على مقاعد البدلاء غدًا

محمد عبد المنعم

إعارة .. مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي

البرازيلي خوان بيزيرا

بيزيرا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

بالصور

اختبار د. م جديد يكتشف سرطان البنكرياس الصامت بدقة 97%.. أمل لإنقاذ المرضى مبكرًا

تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا
تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا
تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا

هل ملح الهيمالايا أفضل أم العادي؟ خبراء يكشفون مخاطر الإفراط فيه

أفضل أنواع الملح
أفضل أنواع الملح
أفضل أنواع الملح

آلام الظهر تحتمل أمراضا خطيرة .. أعلاها السرطان والقلب

آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض
آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض
آلام الظهر قد تكون مؤشر على الإصابة بهذه الأمراض

هل القشعريرة المتكررة علامة خطر؟ أسباب حدوثها المفاجئ

أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة
أسباب القشعريرة المفاجئة

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد