الطب بـ 150 ألف.. المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات 2026، ترتكز الدولة المصرية على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتحديث البرامج الأكاديمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تنسيق الجامعات 2026، بدأت الجامعات الأهلية في الإعلان عن فتح باب التقديم المبكر للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات والبرامج الأكاديمية المختلفة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2026-2027، في إطار التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي في مصر، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية تختلف من جامعة إلى أخى اختلافا طفيفا

الطب البشري: 150,000 - 165,000 جنيه.

طب الأسنان: 120,000 - 145,000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 80,000 - 110,000 جنيه.

الهندسة: 65,000 - 80,000 جنيه.

حاسبات ومعلومات/الذكاء الاصطناعي: 55,000 - 80,000 جنيه.

(إعلام، تمريض، علوم)، : تبدأ من 55,000 جنيه.