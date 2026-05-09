دعاء زهران: زيارة الرئيس السيسي للإمارات وعمان تؤكد تماسك الصف العربي

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أن مصر تقف دائمًا إلى جانب أشقائها العرب في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنهم واستقرارهم، مشددة على أن أمن الخليج يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.

زيارة الرئيس السيسي للإمارات

وأضافت زهران، في بيان لها، أن العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت نموذجًا عربيًا فريدًا قائمًا على الثقة والدعم المتبادل والرؤية المشتركة تجاه قضايا المنطقة، مؤكدة أن الشعب المصري لا ينسى المواقف التاريخية لدولة الإمارات في دعم مصر عقب ثورة 30 يونيو، وهو ما رسخ علاقات المحبة والتقدير بين الشعبين الشقيقين.

وأوضحت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن زيارة الرئيس السيسي إلى سلطنة عمان عقب زيارته للإمارات تحمل دلالات سياسية مهمة، وتعكس حرص مصر على تعزيز التنسيق مع الأشقاء الخليجيين وتوحيد المواقف العربية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما يؤكد وجود رؤية عربية مشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.

الجولة الخليجية للرئيس السيسي

وأكدت أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تمثل أبلغ رد على محاولات التشكيك أو السعي لشق الصف العربي، حيث تعكس حجم التماسك والتنسيق بين الدول العربية، مشيدة بالدور الذي تقوم به القيادات العربية الحكيمة في دعم الاستقرار ونبذ الفوضى والتصعيد.

وشدد دعاء زهران على أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تعكس مكانة مصر المحورية عربيًا، كما تؤكد أن القاهرة ستظل داعمة لكل ما يعزز وحدة الصف العربي ويحفظ أمن واستقرار الشعوب العربية.