برلماني : جولة الرئيس للإمارات وعُمان تؤكد تحرك مصر لاحتواء التصعيد بالمنطقة

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، تعكس تحركًا مصريًا نشطًا ومسؤولًا في توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الدائرة وما تفرضه من تحديات على الأمن والاستقرار العربي.

زيارة الرئيس للإمارات

وقال حافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة الإمارات وسلطنة عُمان تؤكد حرص مصر على تعزيز التنسيق العربي المشترك، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية، لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد والفوضى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي خلال مباحثاته على رفض أي تهديد لأمن وسيادة الدول العربية، يعكس ثبات الموقف المصري في الدفاع عن الأمن القومي العربي، والتعامل مع الأزمات الإقليمية برؤية متوازنة تحافظ على استقرار الشعوب ومقدرات الدول.

شراكة استراتيجية

وأضاف حافظ أن التحركات المصرية الحالية تحمل رسائل طمأنة مهمة للدول العربية، وتؤكد أن القاهرة تتحرك بقوة على المستويين السياسي والدبلوماسي لاحتواء تداعيات الحرب في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار.

واقترح النائب أحمد حافظ تشكيل لجنة تنسيق اقتصادية واستثمارية مشتركة بين مصر ودول الخليج، تكون مهمتها وضع آليات سريعة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية والحرب الحالية، مع تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل العربي اقتصاديًا وسياسيًا، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

كما أشاد النائب أحمد حافظعضو مجلس الشيوخ بحالة التفاهم والتنسيق بين القيادة السياسية المصرية والأشقاء في الإمارات وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.