تيك توك تدفع 400 مليون دولار لإدارة ترامب لهذا السبب

‏كشفت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق مع تيك توك؛ يدفع بموجبها التطبيق 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جارية بشأن مزاعم عن انتهاكات لخصوصية الأطفال.

ومن جانبه ؛ أحجم البيت الأبيض عن التعليق، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم تعلق حتى الآن، ولم يرد تيك توك على طلب للتعليق.

كما أشارت المصادر بأن أموال التسوية ستستخدم في تمويل مشروعات يتبناها ترامب لتحسين المظهر الجمالي في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي طلب من الكونجرس 10 مليارات دولار لتمويل مجموعة واسعة من المشروعات في منطقة العاصمة واشنطن.

وذكرت الشبكة أن مسؤولي البيت الأبيض أجروا محادثات على مدى أسابيع، بشأن إمكان استخدام الأموال على نحو قانوني لتمويل قوس النصر الذي اقترحه ترمب، والذي يبلغ ارتفاعه 76 متراً، بالقرب من مقبرة أرلينجتون الوطنية. وعادة ما تستخدم التسويات لمساعدة المتضررين.