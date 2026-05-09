ميناء دمياط يشارك في الملتقى المصري للمرأة للبحث والابتكار البحري

في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات الحيوية، شاركت هيئة ميناء دمياط في فعاليات النسخة الثانية من “الملتقى المصري للمرأة للبحث والابتكار في القطاع البحري” (ARISE)، والذي أقيم بمدينة الإسكندرية تزامناً مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة العاملة في القطاع البحري.


وجاءت مشاركة الهيئة تنفيذًا لتوجيهات اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث أناب سيادته العميد دكتور  ياسر عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية، لحضور فعاليات الملتقى ممثلاً عن الهيئة، تأكيداً على اهتمام هيئة ميناء دمياط بدعم المبادرات العلمية والبحثية وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في مجالات النقل والقطاع البحري.


كما قامت الهيئة بترشيح كلٍ من  هنادي الطحان القائم بأعمال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، وجيلان الشعراوي القائم بأعمال مدير عام المراجعة ، للمشاركة في فعاليات الملتقى، في خطوة تعكس حرص الهيئة على دعم الكفاءات النسائية وتمكين المرأة العاملة من المشاركة في المحافل العلمية والمهنية المتخصصة.


ويُعد الملتقى الذي قامت على تنظيم فعالياته الدكتورة  شيماء عبد الرسول مؤسس ورئيس المبادرة، أحد أبرز الفعاليات المعنية بتوحيد جهود المؤسسات والجهات العاملة في القطاع البحري لخلق بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على تمكين المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في مجالات التطوير البحري المستدام، بما يتماشى مع رؤية المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تحقيق بيئة عمل بحرية أكثر شمولاً واستدامة.


وشهدت الفعاليات مناقشات موسعة حول دور المرأة في القطاع البحري، وأهمية دعم الكوادر النسائية وتأهيلها للمشاركة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير المؤسسي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع البحري المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وتأتي مشاركة هيئة ميناء دمياط في هذا الحدث انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المرأة العاملة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو بناء قطاع بحري متطور يعتمد على الكفاءة والابتكار والمعرفة.

