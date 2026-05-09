بمشاركه أوقاف دمياط.. انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم

شاركت مديرية أوقاف دمياط في فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، في مشهدٍ إنسانيٍّ يُجسّد معاني العطاء والتكافل، والتي أُقيمت أمام مسجد الجوادي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بدمياط.

وقد نُفِّذت الحملة تحت إشراف فضيلة الشيخ أحمد شعبان المصري، مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، وبحضور فضيلة الشيخ أحمد فرحات، منسق الحملة بالمديرية، وفضيلة الشيخ عبد الله البرعي، إمام المسجد، حيث شهدت إقبالًا طيبًا من رواد المسجد والمواطنين، في استجابةٍ واعيةٍ لنداء الإنسانية.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط أن هذه المشاركة تأتي في إطار رسالتها الدعوية والمجتمعية، التي تسعى إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وترسيخ دور المسجد كمركز إشعاعٍ حضاريٍّ وإنساني، يدعم المبادرات الوطنية ويُسهم في خدمة المجتمع بكل صوره.

اقرأ أيضا:

https://www.elbalad.news/6963583