منة عدلي القيعي عزاء هاني شاكر : طوب الأرض حاضر في سيرته الطيبة

حرصت الشاعرة منة عدلي القيعي على نعي الفنان الراحل هاني شاكر بكلمات مؤثرة، وذلك بعد حضورها عزائه، مؤكدة حجم المحبة الكبيرة التي حظي بها من الجميع.

وقالت منة عدلي القيعي في منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “كان أجمل مشهد ختامي يتمناه إنسان لنفسه.. طوب الأرض حاضر في سيرته الطيبة، والزعل من القلب، مفيش إلا كلام حلو وطيب بيتقال عن الاستاذ”.

وتابعت: “ربنا يرحمك، ويجعلنا نصيب من سيرتك الطيبة وحب الناس ليك”.

واختتمت: “تمنيت لو يكون شايف المشهد من فوق.. من أقسي طباع الحياة ظهور حقيقة مشاعر الناس لينا بس بعد ما بنمشي”.

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

واقيم يوم الخميس عزاء الفنان الراحل، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل الأربعاء الماضي من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.