اقتصاد

سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة

ولاء عبد الكريم


شهد سعر الجنيه الذهب استقرارًا في ختام تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2026 داخل محلات الصاغة، دون تسجيل أي تغيرات مقارنة بأسعار اول أمس الخميس، بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في حركة تداول الأعيرة الذهبية بالسوق المحلية.
 

تحركات الجنيه الذهب خلال الأسبوع
 

وجاء استقرار الجنيه الذهب رغم التحركات التي شهدها المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه، بينما فقد سعر جرام الذهب نحو 15 جنيهًا خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات الأسعار محليًا وعالميًا.
 

أسعار الذهب في السوق المحلية
 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و55.96 ألف جنيه للبيع، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 7015 جنيهًا للشراء و6995 جنيهًا للبيع.


كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8017 جنيهًا للشراء و7994 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيهًا للشراء و7328 جنيهًا للبيع، وسجل عيار 18 نحو 6012 جنيهًا للشراء و5995 جنيهًا للبيع.
 

سعر أوقية الذهب عالميًا
 

وعلى المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4726 دولارًا للشراء و4725 دولارًا للبيع، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات أسعار الفائدة والتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المعدن النفيس.

