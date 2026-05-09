سيف زاهر: نادي زد حلم انتظرته لسنوات طويلة ونعمل بفكر أوروبي

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن توليه مسؤولية نادي زد يمثل تحقيقًا لحلم طويل كان ينتظره منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تطوير المنظومة داخل النادي بالتعاون مع المسؤولين.

وقال سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك: "زد هو الحلم اللي كنت منتظره سنين كتير جدًا، والحلم اتحقق، وأنا باخد في قرارات مهمة مع جميع المسؤولين في النادي، بخدم في نادي زد بالخبرات اللي اتعلمتها، زد فكر أوروبي على أراضي مصرية".

موعد مباراة بيراميدز وزد

أعلن اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين زد وبيراميدز الأحد 10 مايو 2026 باستاد القاهرة الدولي، فى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

زد وبيراميدز يتأهلان للنهائي

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، باستاد بتروسبورت، ليضرب السماوي موعداً مع فريق زد في المباراة النهائية، وكان زد قد تأهل للنهائي عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما وامتدت للأشواط الإضافية.