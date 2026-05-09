فيروس هانتا.. عوض تاج الدين: لا توجد أي حالات مرصودة في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس هانتا معروف علميًا منذ سنوات، موضحًا أن مصدره الأساسي القوارض، خاصة الفئران، حيث ينتقل عبر الإفرازات والمخلفات التي قد تلوث الهواء أو الأسطح المحيطة بالبشر، مشيرًا إلى أن سلالة «الأنديز» تُعد النوع الوحيد القادر على الانتقال من إنسان لآخر، لكنها نادرة ومحدودة الانتشار عالميًا.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن أعراض الإصابة تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وآلام بالجسم وأعراض تنفسية وقيء شديد أحيانًا، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة، إلا أن الأعداد المسجلة عالميًا ما تزال محدودة للغاية، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

حقيقة وجود فيروس هانتا

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن الطب الوقائي المصري لم يسجل حتى اللحظة أي وجود لفيروس هانتا أو سلالة الأنديز داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الجهات الصحية تتابع الموقف العالمي بحذر من خلال إجراءات الترصد في المنافذ والمطارات والموانئ.

وشدد «تاج الدين» على أهمية الشفافية والإعلان عن أي حالات يتم رصدها مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن الحذر مطلوب لكن دون مبالغة أو خوف هوسي، خاصة أن الوقاية تعتمد بالأساس على النظافة العامة ومكافحة القوارض.