أخبار التوك شو: شعبة الدواجن تكشف مفاجأة في الأسواق.. ومحمد عوض تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 أبريل .. اعرف عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

زاهي حواس: اكتشاف تمثال ضخم بــ«تل الفراعين» في الشرقية يرجح عودته لعصر الرعامسة

تواصل البعثات الأثرية في مصر تحقيق اكتشافات جديدة تعيد تسليط الضوء على عظمة الحضارة الفرعونية وامتدادها الجغرافي عبر مختلف المحافظات.

الدولار والطلب المحلي.. المحرك الخفي لجنون الذهب في مصر رغم هدوء الخارج

أكد الدكتور أحمد أبو علي، المحلل الإقتصادي، أن هناك العديد من المواطنين يقوموا بشراء الذهب للأمان وما هو قادم على قيمة مدخراتها، مشيرا إلى أن الذهب له مميزات كثيرة مثل القدرة على إدخاره فى أى وقت، مما يخلق أو يحرك دافع نفسي وثقافي لدي الناس فى رغبتهم الشراء أو تملك الذهب.

هاني فاروق: أمريكا أخطأت في حساباتها بعد شن حرب على إيران

تشهد الساحة الإقليمية تطورات متسارعة في ظل تصاعد التوترات بين القوى الكبرى في المنطقة، حيث امتدت تداعيات المواجهات العسكرية والسياسية لتؤثر على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، تتزايد التحليلات حول حسابات الأطراف المنخرطة في الصراع، ومدى دقة تقديراتها لنتائج المواجهة.

محمد عوض تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المبادرات الصحية الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، أحدثت تحولًا جذريًا في منظومة الرعاية الصحية في مصر، حيث انتقلت من نموذج يعتمد على العلاج إلى نموذج يركز على الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

«دار الكتب»: تخفيضات تصل إلى 30% لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب |فيديو

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن الاحتفال باليوم العالمي للكتاب يأتي في ظل تحديين رئيسيين، يتمثل أولهما في ارتفاع تكلفة الطباعة نتيجة زيادة أسعار الورق عالميًا، بينما يتمثل التحدي الثاني في ضرورة الحفاظ على الكتاب المطبوع والعمل على نشره وتعزيز ثقافة القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

4 ملايين دجاجة يوميًا.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة في الأسواق

يشهد قطاع الدواجن في مصر تطورات لافتة خلال الفترة الأخيرة، تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

ثورة تصحيح في الأهلي.. حقيقة اقتراب جوزيه جوميز وموعد رحيل توروب



كشف الناقد الرياضي عبد الحميد فراج موقف الدنماركي ييس توروب من الاستمرار مع النادي الأهلي، وحقيقة اقتراب القلعة الحمراء من التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، مشيرًا إلى ترقب الزمالك لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد اتحاد العاصمة الجزائري قبل المواجهة المرتقبة في نهائي الكونفدرالية.

ارتفاع طفيف في الحرارة وشبورة صباحية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في مصر

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس 23 أبريل 2026 ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء ربيعية متقلبة بين فترات اليوم.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 23 أبريل 2026.