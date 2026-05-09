القصة الكاملة لمصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم خلال زفة عروسين بالغربية

لحظات من الفرح والسعادة في زفة عروسين من أبناء أحدي قري مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية تبدل الحال إلي حزن وصدمة نتيجة وفاة شابين وإصابة آخرين في حادث تصادم خلال سباق للدراجات النارية والسيارات والتمايل والتحرك يمينا ويسارا مما تسبب في وقوع الحادث المؤلم.

تفاصيل صادمة

وقد شيع المئات من الأسر والعائلات فجرا في مشهد جنائزي مهيب جثماني ضحايا زفة العروسين بمسقط رأسهما بقريتي عطاف ودمرو عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير ودفنهما بمقابر أسرتهما وسط مشاركة زملائهما وأقاربهما.

وفاة شابين وإصابة 5 آخرين

كان الطريق الزراعي "المحلة -دمرو" شهد أمام مدخل قرية عطاف بنطاق محافظة الغربية م مصرع شابين وإصابة 5 آخرين في حادث سير وتصادم سيارات موتوسيكلات في زفة عروسين بسبب السرعه الزائده الأمر الذي أصاب أهل الزوجين واقاربهما بحالة من الحزن والوجيعة بسبب الحادث المؤلم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شابين وإصابة 5 آخرين في حادث سير وتصادم في زفة عروسين أمام مدخل قرية عطاف بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رحيل مفاجىء

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

وأفاد شهود عيان بأن انفجار إطار كاوتشوك أحدي سيارات زفة العروسين أطاحت بحياة شابين يستقلان موتوسيكلات وإصابة آخرين ونقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.