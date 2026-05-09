رئيس مياه الغربية يكرّم فريق الخط الساخن بعد الفوز بجائزة التميز

فى أجواء سادتها مشاعر الفخر والتقدير، قام اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بتكريم العاملين بمنظومة الخط الساخن، وذلك بمقر الخط الساخن بالشركة، عقب تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للشركة، بحصولها على المركز الثانى فى جائزة التميز لفئة مراكز الاتصال «الخطوط الساخنة»، والتى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومى التابعة لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة وجهود مكثفة بذلها العاملون خلال الفترات الأخيرة، فى إطار خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة خدمة العملاء وتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، بما يعكس حرص الشركة على تقديم خدمات متميزة تليق بأبناء محافظة الغربية.

وأشار رئيس مياه الغربية إلى أن العاملين بمنظومة الخط الساخن أثبتوا كفاءة كبيرة فى إدارة البلاغات والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين باحترافية عالية وعلى مدار الساعة، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى تحقيق هذا المركز المتقدم بين شركات المياه على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن العنصر البشرى يمثل الركيزة الأساسية فى نجاح أى منظومة عمل وتحقيق التميز المؤسسى.

وأضاف أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خطة تطوير متكاملة تعتمد على التحديث المستمر لمنظومة الاتصالات وخدمة العملاء، والاستفادة من أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات والطوارئ.

كما أوضح أن الشركة تسعى إلى تعزيز أوجه التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لإضافة خدمات وتقنيات حديثة داخل منظومة الخط الساخن، من بينها خدمة “SIP Trunk”، والتى تُعد من الحلول التكنولوجية المتطورة التى تسهم فى تسهيل عملية التواصل وتحسين جودة المكالمات وزيادة كفاءة استقبال البلاغات، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وفاعلية للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن التطوير لا يقتصر فقط على تحديث البنية التكنولوجية، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال التدريب المستمر وصقل مهارات العاملين، بما يتواكب مع التطورات الحديثة فى مجال خدمة العملاء وإدارة مراكز الاتصال، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة.

وفى ختام التكريم، وجّه اللواء مهندس محمد عبدالفتاح الشكر والتقدير لجميع العاملين بالخط الساخن، مشيدًا بروح العمل الجماعى والإخلاص والتفانى فى أداء المهام، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز يُعد دافعًا قويًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس الاستشارى مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة دعم خطط التطوير والتحول الرقمى والارتقاء بمنظومة خدمة العملاء، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو بناء جهاز إدارى كفء وحديث يعتمد على التكنولوجيا والتميز المؤسسى.