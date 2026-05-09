قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمتلك فروعا في 17 دولة .. شروط قبول الدارسين بـ جامعة سنجور
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تفاصيل طرح 30 ألف وحدة بالإيجار التمليكي
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الغربية يكرّم فريق الخط الساخن بعد الفوز بجائزة التميز

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

فى أجواء سادتها مشاعر الفخر والتقدير، قام اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بتكريم العاملين بمنظومة الخط الساخن، وذلك بمقر الخط الساخن بالشركة، عقب تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للشركة، بحصولها على المركز الثانى فى جائزة التميز لفئة مراكز الاتصال «الخطوط الساخنة»، والتى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع جائزة مصر للتميز الحكومى التابعة لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تفاصيل الواقعة 


وأكد اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة وجهود مكثفة بذلها العاملون خلال الفترات الأخيرة، فى إطار خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة خدمة العملاء وتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، بما يعكس حرص الشركة على تقديم خدمات متميزة تليق بأبناء محافظة الغربية.

تحرك تنفيذي 


وأشار رئيس مياه الغربية إلى أن العاملين بمنظومة الخط الساخن أثبتوا كفاءة كبيرة فى إدارة البلاغات والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين باحترافية عالية وعلى مدار الساعة، وهو ما ساهم بشكل مباشر فى تحقيق هذا المركز المتقدم بين شركات المياه على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن العنصر البشرى يمثل الركيزة الأساسية فى نجاح أى منظومة عمل وتحقيق التميز المؤسسى.
وأضاف أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خطة تطوير متكاملة تعتمد على التحديث المستمر لمنظومة الاتصالات وخدمة العملاء، والاستفادة من أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات والطوارئ.

تحسين خدمات العملاء 


كما أوضح أن الشركة تسعى إلى تعزيز أوجه التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لإضافة خدمات وتقنيات حديثة داخل منظومة الخط الساخن، من بينها خدمة “SIP Trunk”، والتى تُعد من الحلول التكنولوجية المتطورة التى تسهم فى تسهيل عملية التواصل وتحسين جودة المكالمات وزيادة كفاءة استقبال البلاغات، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وفاعلية للمواطنين.

تحديث قاعدة البيانات 


وأكد رئيس الشركة أن التطوير لا يقتصر فقط على تحديث البنية التكنولوجية، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال التدريب المستمر وصقل مهارات العاملين، بما يتواكب مع التطورات الحديثة فى مجال خدمة العملاء وإدارة مراكز الاتصال، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة.

رفع كفاءة الخدمات 


وفى ختام التكريم، وجّه اللواء مهندس محمد عبدالفتاح الشكر والتقدير لجميع العاملين بالخط الساخن، مشيدًا بروح العمل الجماعى والإخلاص والتفانى فى أداء المهام، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز يُعد دافعًا قويًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس الاستشارى مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة دعم خطط التطوير والتحول الرقمى والارتقاء بمنظومة خدمة العملاء، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو بناء جهاز إدارى كفء وحديث يعتمد على التكنولوجيا والتميز المؤسسى.

اخبار محافظة الغربية مياه الشرب والصرف الصحى تكريم موظفين الخط الساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

تويوتا

خسائر فادحة.. تويوتا في ورطة أمام تعريفات ترامب الجمركية

تسلا رودستر

تسلا تطلق شعارًا جديدًا لسيارة رودستر 2026

بورش

خشية الإفلاس .. بورش تسرح عمالها وتوقف إنتاج الدراجات الكهربائية

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد