محافظ الغربية يفتتح معرض مصر السلام للأنشطة الفنية والاقتصاد المنزلي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض الأنشطة الفنية والاقتصاد المنزلي المقام بمدرسة الشهيد محمد إدريس للتعليم الأساسي، بمجمع الجلاء التعليمي تحت شعار «مصر السلام»، وذلك بحضور العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وقيادات مديرية التربية والتعليم، في إطار دعم المحافظة للأنشطة التربوية والفنية، واكتشاف المواهب الطلابية بمختلف المراحل التعليمية.

وخلال الافتتاح، حرص محافظ الغربية على تفقد أجنحة المعرض المختلفة، والاستماع إلى شرح من القائمين على المعرض حول الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية المشاركة، والتي عكست مستوى متميزًا من الإبداع والابتكار لدى الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن الأنشطة الفنية تمثل أحد أهم أدوات بناء الشخصية، وتنمية الحس الوطني والثقافي لدى النشء.

وتابع المحافظ أقسام المعرض، التي ضمت 2820 لوحة فنية من مختلف الإدارات التعليمية والمراحل الدراسية، تناولت موضوعات وطنية وثقافية متنوعة، إلى جانب عرض جانب من إنجازات محافظة الغربية خلال عام 2026، وركنًا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال أعمال الطلاب، وآخر لأعمال المعلمين المتميزة.

كما تفقد أعمال إعادة التدوير واللوحات المنفذة بخامات البيئة، وأكثر من 400 لوحة تصوير زيتي شارك في تنفيذها الطلاب والمعلمون ضمن مبادرة «حضورك تفوقك»، مشيدًا بما عكسته الأعمال من أفكار مبتكرة ولمسات فنية متميزة.

وشملت الجولة تفقد ركن أشغال الجلود والأشغال الفنية المتنوعة لطلاب ومعلمي جميع الإدارات التعليمية، إلى جانب متابعة أقسام معرض الاقتصاد المنزلي، الذي ضم نحو 500 قطعة فنية ومشغولات يدوية نفذتها الطالبات على مدار العام الدراسي 2025 / 2026، تنوعت بين مشغولات بالطابع الفرعوني، ومفروشات منزلية، وملابس أطفال وسواريه، وشنط «هاند ميد» من الجلد والخرز والأقمشة، إضافة إلى منتجات غذائية ضمن تطبيقات دروس التغذية للمراحل التعليمية المختلفة.

وأكد محافظ الغربية أن ما شاهده داخل المعرض يعكس حجم الجهد المبذول داخل المدارس، وحرص المعلمين على تنمية مهارات الطلاب الفنية والعملية، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم باستمرار الأنشطة التعليمية التي تسهم في صقل المواهب، وتعزيز روح الابتكار والإنتاج لدى الطلاب.