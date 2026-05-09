الإسماعيلية.. إزالة 124 حالة تعدٍّ منذ انطلاق الموجة 29

أعلن اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، عن تنفيذ إزالة لعدد ١٢٤ حالة تعدٍّ على مساحة ٤٢ فدان و٢١ قيراط و ١٣ سهم و ٦٨٤٨م٢ و ذلك خلال الفترة من ٢ حتى ٦ مايو ٢٠٢٦ ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

ويتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، بمراكز المحافظة تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٧ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٧٦٨ متر مربع .

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ١٩ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية أملاك دولة بمساحة ٤٠ فدان و٣ قراريط و ٢١ سهم .

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٤٠ حالة تعدِّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٥٠٨٠ متر مربع.

بجانب تنفيذ إزالة لعدد ٥٨ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ٢ فدان و ١٧ قيراط و ١٦ سهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.