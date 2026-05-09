برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز مكانة مصر التعليمية

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من طفرة في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية الحديثة يعكس نظرة ثاقبة للقيادة السياسية تجاه مستقبل الأجيال الجديدة.

وأوضح “توفيق” أن اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم الأساسي والجامعي لم يعد مجرد شعارات، وإنما أصبح واقعًا ملموسًا من خلال التوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، وتطوير المدارس والبنية التحتية التعليمية، وربط التعليم بسوق العمل ومتطلبات التنمية، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية باتت تمثل أحد أهم أدوات الدولة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية الإنتاج والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.

جامعة سنجور نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي في مجال البحث العلمي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي، كما أنها تعكس الدور المصري المحوري داخل القارة الإفريقية، خاصة أن الجامعة تقوم بدور كبير في إعداد وتأهيل الكفاءات الإفريقية في مجالات الثقافة والإدارة والبيئة والصحة، بما يعزز من القوة الناعمة المصرية ويؤكد أن القاهرة أصبحت مركزًا رئيسيًا لنشر العلم والمعرفة في إفريقيا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر أصبحت اليوم محط أنظار العديد من دول العالم للاستثمار في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم، نتيجة حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة، إلى جانب المناخ الاقتصادي الواعد الذي نجحت القيادة السياسية في ترسيخه خلال السنوات الماضية .