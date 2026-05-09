أمانة المرأة بحماة وطن: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس وحدة الصف العربي

أكدت الدكتورة هناء عبد الحميد محمد، أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة المنيا، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وتؤكد قوة التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضافت أن العلاقات المصرية الإماراتية ، تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة ووحدة المصير، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما مواقف تاريخية ثابتة تعكس حرص القيادتين على دعم أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأوضحت أن دولة الإمارات كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للدولة المصرية في مختلف المراحل، خاصة خلال الفترات الدقيقة التي مرت بها مصر، مؤكدة أن المواقف الإماراتية تجاه القاهرة تعكس روابط أخوية راسخة وعلاقات استراتيجية ممتدة بين الشعبين الشقيقين.

وأكدت الدكتورة هناء عبد الحميد، أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدور المحوري الذي تقوم به في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم العمل العربي المشترك، لافتة إلى أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والإماراتية تسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وحدة الصف العربي ضرورة مهمة في ظل التحديات الراهنة

وشددت أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالمنيا ، على أن وحدة الصف العربي أصبحت ضرورة مهمة في ظل التحديات الراهنة، مؤكدة أن مصر والإمارات تمثلان نموذجًا مهمًا للتكامل العربي القادر على حماية استقرار المنطقة ودعم مسيرة التنمية والسلام.