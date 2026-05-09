لجنة الشئون الصحية بالنواب: سمعة الطيب المصري تضررت كثيرا

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن سمعة الطيب المصري تضررت كثيرا في الداخل والخارج بسبب غياب التدريب الذي يرفع من قيمة وكفاءة الطيب، والذي كان دائما مصدر فخر.

وشدد باشا خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفالية، التي تنظمها النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اليوم السبت، بدار الحكمة "مقر نقابة الأطباء"، وذلك تخليدا لذكرى يوم الطبيب الثامن والأربعين، على أهمية عودة الأطباء المصريين لما كانوا عليه قبل سنوات قريبة "مدرسة يتعلم منها الجميع"، وذلك عبر وجود مستشفيات جامعة مجهزة توفر تدريبا حقيقيا للأطباء،.

سمعة الطيب المصري تضررت كثيرا

وتقام الاحتفالية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الطبية والعامة، فيما تشهد الفعالية تكرّيم رموز المهنة والأطباء المثاليين.

يشارك في الاحتفال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووكيل مجلس النواب الدكتور محمد الوحش، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور شريف باشا، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور هشام الششتاوي.

كما يشارك في الحفل رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين خالد، ورئيس المجلس الصحي المصري الدكتور محمد لطيف، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، إلى جانب عدد من رموز المهنة والأطباء المثاليين من مختلف المحافظات والتخصصات.