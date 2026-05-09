القصة الكاملة لحادث العثور على جثة محامٍ داخل مكتبه بالمحطة الجديدة في الإسماعيلية

خيّم الحزن على أهالي الإسماعيلية بعد واقعة العثور على جثة محامٍ شاب داخل مكتبه بمنطقة المحطة الجديدة، في حادثة أثارت حالة واسعة من الصدمة والتساؤلات بين زملائه وأصدقائه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية البلاغ

بدأت تفاصيل الواقعة بعد اختفاء المحامي الشاب “محمد أحمد القاضي” لعدة أيام، وانقطاع التواصل معه بشكل مفاجئ، ما دفع عددًا من المقربين وأفراد أسرته لمحاولة الوصول إليه دون جدوى، خاصة بعد تغيبه عن الرد على الاتصالات وعدم ظهوره المعتاد داخل محيط عمله.

ومع تزايد القلق، توجه بعض المقربين إلى مكتبه الكائن بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، ليتم اكتشاف الجثمان داخل المكتب في ظروف غامضة، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحركات الأجهزة الأمنية

دفعت الأجهزة الأمنية بعدد من رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المكتب، وبدأت جهات التحقيق في معاينة المكان وسؤال الشهود وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.

كما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، مع التصريح بإجراء الفحوصات والتقارير الطبية اللازمة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

حالة من الحزن بين زملائه

الواقعة أثارت حالة كبيرة من الحزن داخل الأوساط القانونية بالإسماعيلية، خاصة أن المحامي الراحل كان معروفًا بين زملائه بحسن السيرة والتعامل الطيب، فيما تداول عدد كبير من المحامين ورواد مواقع التواصل رسائل نعي مؤثرة، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



كما حرص عدد من أعضاء النقابة وزملاء الفقيد على التواجد أمام موقع الحادث والمشرحة لمتابعة تطورات التحقيقات، وسط حالة من الصدمة لرحيله المفاجئ.



وأصدرت نقابة محامي الإسماعيلية بيانًا رسميًا بشأن وفاة محمد أحمد القاضي، المحامي بالإسماعيلية، والذي وافته المنية داخل مكتبه، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأسرته ومحبيه.



وأكدت النقابة، في بيانها، أنها تلقت نبأ الوفاة بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها الأولية في الواقعة، وانتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.



وناشدت النقابة جميع القائمين على الصفحات والمراكز الإعلامية تحري الدقة والأمانة فيما يتم نشره أو تداوله، خاصة ما يتعلق بالحياة الشخصية للأفراد، تجنبًا لنشر معلومات مغلوطة قد تتسبب في أضرار بالغة تمس أسر وذوي المتوفين.



واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

التحقيقات مستمرة

وتواصل جهات التحقيق بالإسماعيلية الاستماع لأقوال المقربين وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، إلى جانب مراجعة كافة التفاصيل المرتبطة بالساعات الأخيرة قبل العثور على الجثمان، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية عقب انتهاء التحريات والتقارير الفنية والطبية.