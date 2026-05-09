بيلاروس والسودان يوقعان اتفاقية لتمويل الصادرات

أ ش أ

وقعت حكومة بيلاروس مع جمهورية السودان اتفاقية لتوفير ائتمانات التصدير.

وحسبمتا أفادت روسيا اليوم ، يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ الأسس القانونية والمالية اللازمة لتعزيز تدفق السلع والخدمات والمشاريع البيلاروسية نحو السوق السودانية.

ومثل الجانب البيلاروسي في مراسم التوقيع نائب وزير الصناعة ليونيد ريغكوفسكي، بينما وقع عن الجانب السوداني المستشارُ بوزارة الدولة للمالية محمد نور عبد الدائم.

وبموجب بنود الاتفاقية، سيضطلع بنك التنمية البيلاروسي (شركة مساهمة) بدور الجهة الممولة والمانحة للائتمانات ضمن العمليات التصديرية المشمولة بالاتفاق، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف القطاعات.