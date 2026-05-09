حي بالغردقة يزيل مخالفة بناء بطريق الكورنيش ضمن الموجة 29 لرفع التعديات

أزال حي شمال الغردقة، برئاسة اللواء أحمد علي أحمد، أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات الواقعة بطريق الكورنيش بجوار شاطئ العائلات رقم 4 «شاطئ ميريت»، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات والمخالفات.

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة ومنع التعديات والبناء العشوائي.

وكلف رئيس حي شمال الغردقة مسؤولي المتابعة الميدانية، ومهندس القطاع، وقسمي التنظيم والبيئة، بتنفيذ إزالة فورية للمخالفة، عقب رصد أعمال إنشاء بالدور الخامس العلوي دون ترخيص، عبارة عن جملون حديدي مكوّن من أعمدة وكمرات سقف على مساحة تقدر بنحو 400 متر مربع، تمهيداً لاستكمال أعمال التشطيب.

وأكدت رئاسة الحي أن الإزالة تمت في المهد قبل استكمال الأعمال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، إلى جانب متابعة الموقع بشكل مستمر لمنع تكرار المخالفة.

وشدد اللواء أحمد علي أحمد على استمرار الحملات الرقابية والجولات الميدانية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف داخل نطاق الحي، مؤكداً عدم التهاون مع أي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات تمس التخطيط العمراني.