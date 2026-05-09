نيابة الإسماعيلية تقرر التحفظ علي سيارة واسكوتر لـ دنيا فؤاد في قضية جمع تبرعات بدون وجه حق

باشرت جهات التحقيق بالإسماعيلية إجراءات موسعة في القضية المتداولة إعلاميًا بشأن اتهام دنيا فؤاد بالتحصل على أموال وتبرعات من المواطنين بادعاء الإصابة بمرض السرطان على غير الحقيقة.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على السيارة الخاصة بدنيا فؤاد، إلى جانب “اسكوتر” مملوك لها، بعد ثبوت شرائهما خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع جمع التبرعات وتحويل الأموال المتعلقة بالقضية.

كما تواصل الأجهزة الأمنية فحص عمليات التحويلات المالية الخاصة بالمبلغين والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على حجم المبالغ التي تم جمعها، وطرق تحويلها وأوجه إنفاقها.

وفي السياق ذاته، خاطبت النيابة العامة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الحسابات الخاصة بدنيا فؤاد وزوجها، وفحص حركة الإيداعات والتحويلات المالية المرتبطة بالقضية، ضمن التحقيقات الجارية لكشف جميع الملابسات المتعلقة بالواقعة.

وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع استمرار التحقيقات مع المتهمين، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود، بعد اتهامهما بالمشاركة في جمع تبرعات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم العلاج من مرض السرطان