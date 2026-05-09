مسؤول إيراني ينفي تقريراً عن مفقودين في هجوم عليهم

نفى مسؤول إيراني ، التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية حول فقدان عدد من الأشخاص إثر هجوم أمريكي على سفن صيد وشحن إيرانية في الخليج العربي.

وذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية ، أن الهجوم المزعوم نُفذ بواسطة "طائرات حربية أمريكية"، ونقلت عن محافظ بندر لنجة، فؤاد مراد زاده، قوله حول ذلك، وبندر لنجة ميناء صغير يقع بالقرب من مضيق هرمز.

إلا أن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نقلت لاحقًا عن مراد زاده قوله: "ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، ونُسب إليّ، غير صحيح، ولم تُعلن السلطات المختصة أي إحصائيات أو معلومات رسمية مؤكدة بشأن وقوع مثل هذا الهجوم".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، أنه أطلق النار على ناقلتي نفط ترفعان العلم الإيراني كانتا تحاولان الالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض عليهما، ما أدى إلى تعطيلهما أثناء محاولتهما دخول ميناء إيراني في خليج عُمان، وفقًا لما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة.