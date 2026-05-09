الدكتور سويلم يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيد المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى، التي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٥ وحتى أبريل ٢٠٢٦، حيث تم تنفيذ عمليات تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية حوالى ٤٥ ألف كيلومتر، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالى ١٠ ملايين متر مكعب، واستكمال عدد ٥١ عملًا صناعيًا على شبكة المصارف الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام حوالى ٨٧ ألف فدان، وتنفيذ أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل فى زمام يتجاوز ٥.٧٠ ملايين فدان.

كما استعرض التقرير أعمال تطوير وتأهيل (٣) مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك (أجا - طنطا - دمنهور)، حيث تم تأهيل الأعمال المدنية وإحلال وتجديد خطوط الإنتاج بالمصانع، للوفاء بكميات المواسير المطلوبة لتنفيذ خطة الهيئة من عمليات تنفيذ شبكات الصرف المغطى، كما تم توريد الدفعة الأولى من أعمال تطوير وتأهيل تلك المصانع.

وتم مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تغطية طرد مصرف قلابشو المجاور لمدينة المنصورة الجديدة.

وجارٍ حاليًا التنسيق بين وأجهزة وزارة الزراعة لاستلام الأعمال الترابية والصناعية بزمام منطقة وادي الصعايدة، والتي تم تنفيذها ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، لحماية القرى من مياه الرشح بمنطقة وادي الصعايدة.

كما تقوم أجهزة هيئة الصرف بالمتابعة المستمرة مع أجهزة هيئة التعمير لتنفيذ الأعمال المطلوبة للصرف الزراعي للمرحلة الأولى لمشروع ترعة قوته الجديدة، الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة التعمير وتحت إشراف هيئة الصرف، والتنسيق لبدء أعمال المرحلة الثانية من المشروع.

هذا، ويتواصل العمل فى "البرنامج القومي الثالث للصرف"، والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة، وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام ٩٠ ألف فدان، فى حين يجرى الإعداد لإطلاق "البرنامج القومي الرابع للصرف"، والذي يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة، بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة، مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، ومواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وذلك ضمن أعمال "البرنامج القومي الثالث للصرف".