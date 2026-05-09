المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا

حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأطباء والسلطات الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية ظهور حالات إصابة بفيروس "هانتا" نتيجة تفشي المرض على متن سفينة "إم في هونديوس" السياحية الهولندية.

ووجهت مراكز السيطرة على الأمراض للأطباء، حسبما أوردت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، بضرورة وضع المرضى في غرفة معزولة في حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس هانتا، كما وجهت مقدمي الرعاية الصحية بضرورة ارتداء ثوب طبي وقفازات وواقي للعينين وقناع (إن 95) عند التعامل مع المصابين.

ولم تُسجل حتى الآن أي إصابات مؤكدة بفيروس هانتا مرتبطة بالسفينة السياحية في الولايات المتحدة، فيما يخضع ما لا يقل عن تسعة أشخاص للمراقبة في ست ولايات أمريكية، لكن لم تظهر أعراض الإصابة بالفيروس على أي منهم حتى الآن.

ويذكر أن عملية إجلاء جميع ركاب السفينة الهولندية ستبدأ خلال الساعات الـ24 القادمة، حيث تتجه السفينة السياحية إلى جزر الكنارى الإسبانية بعد أيام من القلق العالمى المرتبط بتفشى فيروس هانتا على متنها.