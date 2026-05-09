الأمم المتحدة: نبش إسرائيل أحد القبور في جنين أمر مروع

قال مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيت سونجاي، إن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على نبش قبر أحد الأموات بعد دفنه بساعات في مقبرة بلدة العصاعصة جنوب جنين، "أمر مروع".

وأضاف سونجاي، في تصريح نشره على منصة "إكس"، اليوم "السبت" أن هذا أمر مروع ويجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، الذي نشهده يتكشف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن يسلم منه أحد، لا الأحياء ولا الأموات."

وكانت قوات الاحتلال، أجبرت أمس الجمعة، أهالي قرية العصاعصة بمحافظة جنين على إخراج جثمان حسين عصاعصة من قبره بعد دفنه بساعات في مقبرة البلدة.

وأضاف الأهالي أن جيش الاحتلال أجبر العائلة على إخراج الجثة من القبر الذي أقدم المستوطنون على نبشه، ونقلها ودفنها في مكان آخر، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة "ترسلة" المقامة على أراضي بلدة جبع بجنين.

كان الاحتلال أعاد المستوطنين إلى مستوطنة ترسلة في أبريل الماضي، والتي كانت قد أخليت عام 2005. ومنذ ذلك الوقت يقتحم المستوطنون وجيش الاحتلال بلدتي جبع، وسيلة الظهر بشكل يومي، ويمارسون أعمال عربدة على السكان، إضافة لإخطار عدة محال تجارية على شارع (جنين- نابلس) والمملوكة لأهالي جبع بهدمها بحجة قربها من المستوطنة.