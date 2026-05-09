الذهب الأصفر يتدفق.. توريد 13 ألف طن قمح بالبحيرة اليوم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومتواصلًا في معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2026، مع انتظام أعمال الاستلام بجميع الشون والصوامع ومراكز التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن معدلات التوريد اليومية واصلت ارتفاعها، حيث تم توريد امس أكثر من 13 ألف طن قمح ، بما يعكس قوة وانتظام منظومة التوريد وسرعة استجابة المزارعين في تسليم الأقماح المحلية.

وأشارت إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم السبت 9 مايو بلغ أكثر من 100 ألف طن، من خلال مواقع التخزين والاستلام المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرقابة اليومية لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد.

كما شددت المحافظ على تكثيف المرور على مواقع الاستلام وتذليل أي معوقات أمام الموردين، مع الالتزام الكامل بإجراءات الفحص والاستلام، للحفاظ على جودة الأقماح الموردة وتحقيق المستهدف من الموسم الحالي.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الجهات المعنية، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين، بما يسهم في تحقيق معدلات توريد متميزة ودعم منظومة الأمن الغذائي للدولة.