شئون القرآن بالأزهر: تخصيص يوم المولد لسرد السنة النبوية.. خاص

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير إدارة شئون القرآن بالأزهر الشريف، إنه تم تخصيص يوم 30 أغسطس من كل عام، ليكون يوم السرد القرآني، منوها أنه بداية من العام الحالي سيتم إضافة يوم سرد السنة النبوية في يوم المولد النبوي الشريف.

وقال أبو اليزيد سلامة، لصدى البلد، إن يوم السرد القرآني يشارك فيه الآلاف من الطلاب والطالبات والكبار والصغار والرجال والنساء، في فعالية تحظى بإعجاب الملايين من المصريين المحبين للقرآن الكريم.

كما تشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني، أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية، المعاهد الأزهرية الخاصة، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الإفراد داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن سرد القرآن يمكن أن يحدث في يوم واحد، فمن يقرأ القرآن له حسنات من عند الله ولذلك نشارك من أجل هذا الثواب وفوز أبنائنا بهذا الثواب.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن اليوم العالمي للسرد القرآني، يأخذ الطابع العالمي أي يشارك فيه حفظة القرآن من دول مختلفة من العالم، ويتم سرد القرآن من مقرات محددة موجودة في أنحاء الجمهورية، عددها 6 آلاف مقر، منها مقرات داخل المعاهد الأزهرية أو مكاتب التحفيظ أو مقرات الفتوى.