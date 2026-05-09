تخصيص 1000 مقعد لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

استقرت الجهات المنظمة لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على تخصيص 1000 مقعد لجماهير الزمالك داخل مدرجات ملعب ملعب 5 جويلية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ويترقب عشاق الفريقين النهائي المرتقب، الذي يحمل طابعا جماهيريا وتنافسيا كبيرا، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة تفوقه القاري وحصد لقب جديد، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على اللقب.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب 5 جويلية حضورا جماهيريا مكثفا، خاصة من جانب أنصار الفريق الجزائري، مع اتخاذ ترتيبات خاصة لتأمين دخول جماهير الزمالك وتخصيص أماكن محددة لهم داخل الاستاد.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بملعب 5 جويليه.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.