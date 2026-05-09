معتمد جمال يلقى محاضرة أخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

يلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في السابعة والنصف مساء اليوم السبت في فندق الإقامة، قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائر في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المباراة، وسيمنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الزمالك وإتجاد العاصمة



ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء اليوم السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .