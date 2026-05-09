تأجيل النطق بالحكم على المتهم بالتعدي على طفلة يتيمه جنسيا ومحاولة قلع عينيها بالشرقية
قرب الـ 7 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21
لبنى عسل: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يؤكد مكانة مصر الحضارية
ماكرون: فرنسا تبني شراكة استراتيجية مع القاهرة لبناء مستقبل إفريقيا وإعادة توحيد المتوسط
قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الفرنسية تكرس الاستقرار المصري كضمانة لأمن أوروبا
فيديو رومانسي يجمع أحمد العوضي ويارا السكري يثير الجدل مجددا.. وشيرين عبد الوهاب تدخل على الخط بأغنية تباعا تباعا
زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم
بسبب المخالفات .. غلق وتشميع دار ضيافة للمرضى بالدقي .. صور
أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات
جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح
بعد الممات .. الحكومة تدرج 237.6 مليون جنيه مصاريف دفن العاملين بالموازنة الجديدة.. و 41.32 جنيه نصيب الموظف من تكاليف رحلة الدار الآخرة
الشكوك تحاصر مشاركة مبابي في الكلاسيكو.. ريال مدريد يترقب موقف نجمه قبل مواجهة برشلونة
برلمان

بعد انضمامه لـ الوفد .. فكري: الهلال والصليب ليس شعاراً بل روح الدولة المصرية

أعرب القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات بالكنيسة الإنجيلية، والأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، عن فخره وسعادته البالغة بالانضمام لحزب الوفد، مؤكداً أن الحزب يمثل ركيزة أساسية في التاريخ السياسي المصري بما يتمتع به من أصالة وتنوع يجمع كافة أطياف المجتمع.

القس رفعت فكري ينضم للوفد

وأوضح" فكري" أن دوافعه للانضمام للحزب تنبع من تاريخه العريق ومواقفه الوطنية المتزنة التي أثبتت أصالتها عبر العقود،خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التى فاز فيها الدكتور السيد البدوي برئاسة الوفد، فهو رجل وطنى من طراز فريد وآراؤه وسياسته الحكيمة على مدار تاريخه منذ تقلده منصب رئاسة الوفد فى ٢٠١٠ نرى فيه الحكمة والنزاهة والوطنية.

وأشار رئيس مجلس الحوار والعلاقات بالكنيسة الإنجيلية إلى أن شعار الحزب "الهلال والصليب" ليس مجرد رمز، بل هو تجسيد حقيقي للدولة المصرية  التي تحتوي الجميع تحت مظلة واحدة.

وشدد فكري على أن المنطقة والعالم يمُران بـ "أوقات عصيبة"، ما يفرض على الجميع التكاتف والتضامن للحفاظ على وحدة الوطن.

إشادة سياسة الرئيس السيسي

وأشاد راعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج في حديثه، بحالة الأمن والأمان التي تعيشها مصر حالياً، مرجعاً الفضل في ذلك إلى القيادة السياسية الحكيمة والمتزنة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد فكري أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة إيجابية فعالة، وأنه يسعى تحت مظلة الوفد لـلعمل على ملفات حيوية منها، تدعيم ثقافة المواطنة وترسيخ اللقاءات التي تجمع المصريين، ورفع الوعي العام والسياسي والثقافي لدى المواطنين لمواجهة التحديات المحيطة، والتركيز على قضايا حقوق الإنسان والمرأة كأولويات وطنية.

واختتم القس رفعت فكري حديثه بالتأكيد على أن ما يميز الدولة المصرية هو التلاحم الفطري بين المسلمين والمسيحيين، مؤكداً أن الشعب المصري لُحمة واحدة تظهر قوتها في الالتفاف الشعبي ورجال الدين خلف الوطن في كافة المواقف والمناسبات.

