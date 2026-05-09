سيدة تتوسل لرئيس مدينة ببني مزار خوفا من هدم منزلها.. والمسئولة : أنفذ القانون

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة صادر قرار إزالة لمنزلها، وهي تتوسل للمهندسة إكرام محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، خلال تنفيذ حملة إزالة لمنزل مقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وسط حالة من التعاطف مع السيدة، حيث ظهرت وهي تستعطف رئيسة المدينة لعدم إزالة المبنى، في مشهد وصفه البعض بالمؤثر والصادم.

كما أكد عدد من المتابعين ضرورة تطبيق القانون والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، خاصة في ظل حملات الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف

ومن جانبها قالت المهندسة إكرام محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، إنها فوجئت بتصرف السيدة أثناء تنفيذ قرار الإزالة، مؤكدة أنها شعرت بحالة من الضيق تجاه الموقف الإنساني الذي حدث أمامها.

واضافت قائله "انني اقوم بتنفيذ القانون، وأن المبنى محل الإزالة لا يزال تحت الإنشاء، ومقامًا على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، مؤكدة أنه غير مأهول بالسكان.

وأكدت استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولهة تنفيذًا للقانون والتطبيق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي.

