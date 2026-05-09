فيديو قديم يثير الجدل .. القصة الكاملة لسائح امتطى قطعة أثرية بالسرابيوم | خاص

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو متداول لأحد السائحين يمتطي أحد القطع الآثارية بمنطقة سقارة، فى سلوك خاطئ ويخالف قواعد الزيارة للمناطق الآثرية.

فيديو قديم لواقعة امتطاط سائح سرابيوم سقارة



قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، أن واقعة امتطاء أحد السائحين قطعة آثرية بسرابيوم سقارة تعود إلى عام 2022، وتم اكتشافه عبر فيديو ترويجي لأحد المجموعات السياحية بالإضافة إلى الانستجرام الخاص به.

أوضح المصدر في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الواقعة حدثت لثواني معدودة انتهز فيها السائح انشغال فرد الآمن لمتابعة باقي المنطقة، من أجل إجراء تجربة الدخول للتابوت أو رؤيته، مشدداً أن ذلك السلوك مرفوض ويخالف ضوابط وشروط الزيارة.



أشار إلى أن منطقة سقارة أصبح لديها شركة أمن على أعلى مستوي مدربة ومؤهلة لتوجيه السائحين وضبط أي سلوك غير منضبط، ومتواجده في كافة المواقع التى يرتادها السائحين.

شركة أمن تأمين آثار سقارة



شدد أن المناطق الآثرية تواجه أى سلوك غير منضبط خلال الزيارة سواء بمحضر أو اقرار بعدم فعل نفس الخطأ.

يذكر أن سقارة تمتلك اكتشافات مذهلة، بما في ذلك التوابيت والمقابر الملونة التي تعود لحقب زمنية مختلفة، وما كشفت عنه من تفاصيل حول عقيدة البعث والخلود.