احذر.. 3 علامات خفية تكشف مشاكل القلب

يعد القلب أحد أهم أعضاء الجسم، فهو يُزوّد الجسم باستمرار بالأكسجين والمغذيات الأساسية، تشمل أمراض القلب الشائعة أمراض الأوعية الدموية (مرض الشريان التاجي)، وتراكم اللويحات (تصلب الشرايين)، واضطرابات نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، وتلف صمامات القلب (أمراض صمامات القلب)، وضعف عضلة القلب (قصور القلب الاحتقاني)، وغيرها.

وتظهر مشاكل القلب بأشكال مختلفة، يُعد ألم الصدر على الأرجح أكثر أعراض أمراض القلب شيوعًا، ويُشير إلى الشعور بالضغط أو الضيق أو الثقل في الصدر، مع ذلك، ليست كل علامات مشاكل القلب واضحة كألم الصدر، فهناك أعراض أخرى خفية قد تكون بمثابة إنذار مبكر، قد يعاني الأشخاص من هذه الأعراض لأشهر أو حتى سنوات دون ربطها بالقلب.

من المهم التعرف على هذه الأعراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

علامات تدل على مشاكل القلب

ضيق التنفس: قد يكون الشعور بضيق التنفس علامةً أخرى مهمة على وجود مشكلة قلبية وشيكة، يحدث ذلك عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، فيتراكم الدم في الأوردة العائدة من الرئتين إلى أنسجة القلب، يؤدي ارتفاع الضغط داخل الأوردة إلى تسرب السوائل إلى الرئتين، مما ينتج عنه ضيق في التنفس، ويمكن الشعور به حتى بعد بذل مجهود بسيط، أو الراحة، أو الاستلقاء على الظهر.

السعال أو الأزيز: قد يكون السعال المستمر المصحوب ببلغم أبيض أو وردي اللون مختلط بالدم علامة أخرى على مشاكل قلبي، يحدث السعال عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى تسرب الدم إلى الرئتين، وينتج عن ذلك تراكم السوائل وتهيج في الرئتين، وهي أعراض مشابهة لأسباب ضيق التنفس.

تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين: يحدث التورم نتيجة تراكم السوائل الزائدة بسبب ضعف تدفق الدم إلى القلب، فعندما تعجز حجرات القلب السفلية عن ضخ الدم بكفاءة، يتباطأ تدفق الدم الخارج من القلب، مما يؤدي إلى تراكم السوائل أو التورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين

