قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
أقل جرام بـ 6004 جنيهات .. تراجع أسعار الذهب في مصر
تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا
العالم أمام نظامين اقتصاديين .. قمة ترامب والصين تكشف ملامح المرحلة المقبلة
معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة
ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
سر استمرار الفريق.. باسم مرسي: الزمالك عبارة عن جمهوره فقط .. وما يقدمه إعجازي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة
هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟
لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. 3 علامات خفية تكشف مشاكل القلب

القلب
القلب
نهى هجرس

يعد القلب أحد أهم أعضاء الجسم، فهو يُزوّد الجسم باستمرار بالأكسجين والمغذيات الأساسية، تشمل أمراض القلب الشائعة أمراض الأوعية الدموية (مرض الشريان التاجي)، وتراكم اللويحات (تصلب الشرايين)، واضطرابات نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، وتلف صمامات القلب (أمراض صمامات القلب)، وضعف عضلة القلب (قصور القلب الاحتقاني)، وغيرها.

وتظهر مشاكل القلب بأشكال مختلفة، يُعد ألم الصدر على الأرجح أكثر أعراض أمراض القلب شيوعًا، ويُشير إلى الشعور بالضغط أو الضيق أو الثقل في الصدر، مع ذلك، ليست كل علامات مشاكل القلب واضحة كألم الصدر، فهناك أعراض أخرى خفية قد تكون بمثابة إنذار مبكر، قد يعاني الأشخاص من هذه الأعراض لأشهر أو حتى سنوات دون ربطها بالقلب. 

من المهم التعرف على هذه الأعراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

علامات تدل على مشاكل القلب

ضيق التنفس:  قد يكون الشعور بضيق التنفس علامةً أخرى مهمة على وجود مشكلة قلبية وشيكة، يحدث ذلك عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، فيتراكم الدم في الأوردة العائدة من الرئتين إلى أنسجة القلب، يؤدي ارتفاع الضغط داخل الأوردة إلى تسرب السوائل إلى الرئتين، مما ينتج عنه ضيق في التنفس، ويمكن الشعور به حتى بعد بذل مجهود بسيط، أو الراحة، أو الاستلقاء على الظهر.

السعال أو الأزيز:  قد يكون السعال المستمر المصحوب ببلغم أبيض أو وردي اللون مختلط بالدم علامة أخرى على مشاكل قلبي، يحدث السعال عندما يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى تسرب الدم إلى الرئتين، وينتج عن ذلك تراكم السوائل وتهيج في الرئتين، وهي أعراض مشابهة لأسباب ضيق التنفس.

تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين:  يحدث التورم نتيجة تراكم السوائل الزائدة بسبب ضعف تدفق الدم إلى القلب، فعندما تعجز حجرات القلب السفلية عن ضخ الدم بكفاءة، يتباطأ تدفق الدم الخارج من القلب، مما يؤدي إلى تراكم السوائل أو التورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين

المصدر healthline

القلب مشاكل القلب السعال المستمر ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

جريت تانج

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شيفروليه سبارك

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد