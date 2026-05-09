وزير الداخلية الكويتي يؤكد وقوف بلاده مع البحرين في كل تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم، وقوف بلاده إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكل الإجراءات الأمنية التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم، مع وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة.

ووفقا لوزارة الداخلية الكويتية، أشاد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال الاتصال بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية في التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والتعاون والتنسيق المشترك، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.