مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل هجوم أسد عليها.. خاص

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم تفاصيل تعرضها الى هجوم من أسد أثناء تصوير حلقة تلفزيونية لها حيث كانت مستضيفة مدربة أسود.

وقالت مروة عبد المنعم فى تصريح خاص لصدى البلد : ما حدث أثناء استضافتي مدربة اسود والتى اصطحبت معها شبل صغير وعند مداعبتي له هاجمنى واصابتنى فى ذراعي وانتقلت بعد انتهاء الحلقة الى إحدى المستشفيات وخضعت للعلاج وانا حاليا بحالة صحية جيدة وأتواجد فى منزلي.

اعمال مروى عبد المنعم

وكانت شاركت مروة عبد المنعم المطرب الحسن عادل أغنيتة الجديدة بعنوان لمة رمضان التى طرحت فى شهر رمضان الماضي.

وأغنية لمة رمضان بكلمات وألحان الحسن عادل، وتوزيع يوسف حسين وإخراج احمد علاء، وشارك في غنائها بجانب الحسن عادل والفنانة مروة عبد المنعم وعلي غزلان وتامر الجيار ولافينيا نادر وبولي ومحمد علي وبلال علي وعلي إسماعيل وساندي مراد وزينب إبراهيم

وحمل العمل طابعًا غنائيًا مبهجًا يمزج بين الإيقاعات الشرقية واللمسات العصرية، ليقدم تجربة سمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، مع كلمات تحتفي بتفاصيل الشهر الفضيل من تجمعات العائلة، وموائد الإفطار، وأجواء الفوانيس والزينة التي تضفي على رمضان طابعًا خاصًا في الوجدان المصري والعربي.