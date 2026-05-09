البيطريين: الأمن الغذائي يبدأ من المزرعة وينتهي على مائدة المواطن

شهد مركز البحوث الزراعية حلقة نقاشية موسعة بعنوان: “تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في منظومة الغذاء ذي الأصل الحيواني”، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري، تحت رعاية وزير الزراعة، وبحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدد من قيادات القطاع الزراعي والبيطري وخبراء البحث العلمي.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن ما يجمع بين القطاعين الزراعي والبيطري ليس مجرد تعاون بل ارتباط عضوي لا يمكن فصله، موضحا أن فكرة الأمن الغذائي تبدأ من الأرض ولا تكتمل إلا بوصول منتج آمن وصحي إلى المستهلك.

وأشار إلى أن عنوان الحلقة النقاشية ليس شعارا بل رؤية عمل متكاملة تقوم على توحيد الجهود بين الفلاح والباحث والطبيب البيطري وصانع القرار.

وأوضح النقيب العام أن منظومة الغذاء الحيواني تمثل سلسلة مترابطة تبدأ من إنتاج التقاوي السليمة عبر معهد بحوث التقاوي، ثم تحسين السلالات والإنتاج الحيواني من خلال معهد بحوث الإنتاج الحيواني، يلي ذلك دور معهد التناسليات في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

الأمن الغذائي يبدأ من المزرعة

وأضاف أن خط الدفاع الصحي يبدأ من معهد الأمصال واللقاحات في مواجهة الأمراض الوبائية، بينما يتولى معهد بحوث الصحة الحيوانية التشخيص والرصد ووضع خطط المكافحة، إلى جانب دور المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في ضمان سلامة تغذية الحيوان، وصولا إلى معمل متبقيات المبيدات الذي يمثل مرحلة الحسم قبل وصول المنتج النهائي للمستهلك، مؤكدا أن هذه المنظومة تعمل كسلسلة واحدة مترابطة لا يمكن نجاحها إلا بتكامل حلقاتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن قضايا الأمن الغذائي وصحة الإنسان أصبحت من أهم التحديات العالمية، مشددا على أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، وأن الغذاء الآمن ذي الأصل الحيواني يبدأ من المزرعة وينتهي عند المستهلك في رحلة تحتاج إلى رقابة وتكامل كامل بين كل الجهات المعنية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الرقابة الوبائية وتطوير منظومة اللقاحات وتحديث آليات الرقابة على المنشآت البيطرية، إلى جانب دعم التعاون بين الجهات التنفيذية والبحثية والقطاع الخاص لتوحيد السياسات والمعايير وضمان جودة المنتجات الحيوانية.

وأكد المشاركون في ختام الفعالية أن المرحلة المقبلة ستشهد بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ من شأنها دعم منظومة الأمن الغذائي في مصر وتعزيز جودة وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني بما يتماشى مع المعايير الدولية.