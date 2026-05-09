قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هم الفئات الأكثر عرضة لخطر "هانتا"؟ استشاري مناعة تُجيب
21 قتيلًا في عشرات الغارات الإسرائيلية على جنوب ووسط لبنان
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد الذروة ودرجات حرارة تصل إلى 42 مئوية
مياه الجيزة تكثف جهودها لاستكمال إصلاح تسريب الخط أمام محطة مترو أم المصريين.. صور
ضبط قائد توك توك تعدى على شخص بـ عصا خشبية في القاهرة
شاهد مباراة الزمالك واتخاد العاصمة بث مباشر
نهائي الكونفدرالية.. مباراة الزمالك واتحاد العاصمة.. بث مباشر
أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي وماكرون في شوارع الإسكندرية رسالة أمن وأمان
خبير استراتيجي: مصر تتحرك كقوة توازن في الإقليم وتدفع نحو التهدئة والحلول السياسية
مشروع قانون الأسرة الجديد.. 4 حالات للحجر على أموال البالغين| تفاصيل
بعد 6 سنين من وفاته .. المخرج حسام الدين صلاح يروي تفاصيل مؤثرة عن إعادة دفن نجله
بمواصفات سينمائية.. دي جي آي تطلق كاميرا Osmo Pocket 4 Pro المنافس الأقوى لصناع المحتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. 4 حالات للحجر على أموال البالغين| تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، بابًا جديدًا بعنوان "الحجر والمساعدة القضائية والغيبة"، حيث وضع ضوابط قانونية واضحة لتنظيم حالات الحجر على البالغين، وآليات إدارة أموالهم بما يضمن حمايتها وتحقيق المصلحة العامة للمحجور عليه.

حالات الحجر وتعيين القيم

نصت المادة (243) من مشروع قانون الأسرة على جواز الحكم بالحجر على البالغ في حالات الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، على أن يتم ذلك بحكم قضائي فقط، ولا يُرفع الحجر إلا بحكم مماثل.

 كما ألزمت المادة المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال المحجور عليه وفقًا للقواعد المنظمة في القانون.

أولوية النفقات وحماية مصالح المحجور عليه

وأكدت المادة (244) أن النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه تأتي في مقدمة الالتزامات المالية، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة له قبل أي التزامات أخرى تتعلق بأمواله.

وفي إطار المرونة القانونية، أجازت المادة (245) للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة، وبإذن من المحكمة، تسلم جزء أو كل أمواله لإدارتها، على أن يخضع في هذه الحالة للأحكام المقررة للقاصر المأذون له، بما يضمن التوازن بين الحماية والاستقلال المالي الجزئي.

ترتيب الأولوية في القوامة

حددت المادة (246) ترتيبًا واضحًا للقوامة على المحجور عليه، يبدأ بالابن البالغ ذكراً كان أو أنثى، ثم الأب، ثم الأم، ثم الجد الصحيح، وفي حال عدم توافرهم تعين المحكمة من تراه مناسبًا. كما أجاز المشروع إسناد القوامة في حالات الضرورة إلى شخص اعتباري مختص قانونًا.

شروط القيم وضوابط الاختيار

أما المادة (247) فقد اشترطت أن تتوافر في القيم نفس الشروط المطلوبة في الوصي، وفقًا للمادة (202) من القانون، مع إتاحة مرونة للمحكمة في تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الولد أو الأب أو الأم أو الجد، حتى في حال وجود بعض الموانع، إذا رأت أن المصلحة تقتضي ذلك.

نحو حماية قانونية أكثر توازنًا

يأتي هذا التنظيم في إطار سعي مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين حماية أموال وحقوق المحجور عليهم، وضمان عدم إساءة استخدام تلك الأموال، مع تعزيز الدور الرقابي للقضاء في إدارة هذه الحالات الحساسة.

قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

الزمالك

هاني حتحوت يوجه رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

الزمالك

إعلامي يهاجم مشجعي الكرة المصرية بسبب الزمالك

توروب

توروب يعود القاهرة غدا ويقود تدريبات الأهلي يوم الاثنين

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد